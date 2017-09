Kaip išvengti pavojingų, graužikų platinamų, ligų?

Rugsėjis 13 d. 2017

Kiekvienas metų laikas Lietuvoje savotiškai gražus, tačiau yra tokių faktorių, kurie gali trukdyti tuo grožiu mėgautis. Dauguma žmonių rudenį dar mėgaujasi paskutinėmis šiltomis dienomis, keliauja į sodybas ar kaimus, ruošiasi žiemai. Tokią viešnagę gali smarkiai apkartinti atsiradę įvairūs graužikai. Jie pridergia patalpas išmatomis ir šlapimu, atsiranda nemalonus kvapas, gali apgadinti buities apyvokos daiktus, pažesti elektros instaliaciją, ko pasekoje gali netgi kilti gaisras. Graužikai taip pat gali būti pavojingi ir gyvybei – platinti įvairias ligas, tokias kaip trichineliozė, salmoneliozė, pasiutligė ar net erkinis encefalitas. Pelių ar žiurkių platinamomis ligomis užsikrėsti galima labai įvairiai – tiek kontaktuojant tiesiogiai, tiek ir per kitus gyvūnus. Tad kaip apsaugoti save ir savo namus?

Saugantis nuo graužikų labai svarbu tinkamai užsandarinti patalpas

Ekspertai pataria, kad norint išvengti nemalonumų, susijusių su įvairiais graužikais, reikia imtis prevencijos, kad būtų išvengta padarinių, kuriuos jie gali sukelti. Norint, kad graužikai nepatektų į pastato vidų, visų pirma reikia užsandarinti plyšius, tarpus, skyles ir ventiliacijos angas sienose, tarpus tarp durų, garažo vartų ir kitose, panašiose vietose. Plyšius sienose reikėtų užsandarinti ne montažinėmis putomis, o tinko mišiniu, kad graužikai neprasigraužtų jų iš naujo. Ventiliacijos angas sienose reikėtų uždengti metaliniais tinkleliais, kurių „akutės“ dydis turėtų būti ne didesnis kaip 5x5 mm, tarpus tarp durų, garažo vartų ir jų staktų reikėtų sumažinti iki 5-7 mm, kad graužikai negalėtų pralysti ir patekti į pastato vidų. Per plyšius, kurie didesni, nei 7 mm jau gali pralysti nedidelės pelės.

Maisto likučiai ir vanduo – graužikų traukos šaltinis

Graužikai apsigyvena ten, kur yra maisto bei vandens šaltinių. Jei šeriami naminiai gyvūnai, reikia nepalikti maisto likučių, o jei pastebima, kad rausiami urvai prie pamatų, ar kitose vietose, derėtų juos užpilti žvyru, ar skalda. Jei vis dėlto tokia prevencija nepadeda, reikėtų imtis cheminės kontrolės, naudojant specialias jaukų dėžutes arba kreiptis į specialistus.

Graužikai nenugaišta iš karto

Naudojant jaukus – nereiktų tikėtis greito rezultato, o taip pat naikinimo periodu būti atidiems ir stebėti situaciją. „Reikėtų žinoti, kad suėdę jauką graužikai nenugaišta iš karto. Gali praeiti 3-7 dienos nuo pirmojo vyliaus suėdimo iki graužiko nugaišimo, todėl reikia nuolat stebėti vylių kiekį dėžutėse ir papildyti jį, kai tik jis suėdamas“ - pataria „Kauno Grūdų“ kenkėjų kontrolės padalinio vadovas Ąžuolas Maštaras. Radus nugaišusius graužikus reikėtų juos surinkti ir tvarkyti laikantis aplinkosaugos ir higienos reikalavimų.

Graužikus reikia naikinti kompleksiškai

Norint išnaikinti graužikus būtina vienu kartu taikyti kompleksines priemones. Naudojant jaukų dėžutes pastatų išorėje, taip pat būtina naudoti spąstus ir lipnias priemones pastato viduje. Iš spąstų geriausiai tinka gyvagaudžiai spąstai, jais galima vienu kartu sugauti keletą graužikų, o lipnios priemonės tinka ten, kur techniškai spąstų padėti negalima. Tai pakankamai veiksminga sugaudant graužikus jau esančius patalpose, be to, sumažėja tikimybė, kad jauko paveikti graužikai, kurie visgi pateko į patalpas, nenugaiš tarpusieniuose, ar kitose neprieinamose vietose, dėl ko vėliau gali atsirasti nemalonus kvapas.

Jeigu nepavyksta išnaikinti patiems – kreiptis į specialistus

Visgi ne visada įmanoma ir saugu patiems namuose naikinti graužikus. To priežasčių gali būti įvairių: netinkamai identifikuotas graužikas, problema pakankamai įsisenėjusi, naudojami netinkami jaukai ar chemikalai, netinkamai išdėlioti spąstai ir lipnios priemonės, ne pakankamai nuosekliai atliekamas naikinimas, naudojamos ne visos reikiamos priemonės ir pan. Todėl prieš imantis naikinti graužikus patiems, labai svarbu gerai apsvarstyti turimas galimybes: „Nerekomenduotina pastato viduje naudoti jaukų, nes, panaudojus juos neprofesionaliai, iškyla grėsmė apsinuodyti naminiams gyvūnams, be to, nugaišus pastate graužikams, vėliau pakankamai ilgą laiką gali būti juntamas nemalonus kvapas“ – pažymi kenkėjų kontrolės padalinio vadovas Ą. Maštaras. Todėl jeigu matote, kad problema darosi rimta, arba ji yra įsisenėjusi – nedelskite, kreipkitės į specialistus.

