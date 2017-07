Pieno ūkį „traukia“ inovatyvi vadyba

Prieš septyniolika metų nuo 34 iš Švedijos parsigabentų telyčaičių prasidėjęs Nerijaus Antano Narausko pieno ūkis šiandieną išaugo daugiau nei 20 kartų ir yra laikomas stambiausiu Lazdijų krašto ūkiu. Čia šiandieną melžiama apie 400 karvių, dar tiek pat turima prieauglio, dirbama tūkstančio hektarų plote. Kiekvieno ūkio sėkmės formulė – it ledkalnio viršūnė, dengianti daugiau ar mažiau pasisekusių eksperimentų, investicijų. Tačiau vienareikšmiškai pritariama, kad bene pagrindinis modernaus ūkio ramstis – kvalifikuotų konsultantų patarimai.

Ūkiui diriguoja politologas

Aštriosios Kirsnos dvaro pašonėje įkurtame N. A. Narausko ūkyje nuo pat jo įkūrimo pradžios dirbę darbuotojai, šiandieną vaikštinėdami po gerokai išsiplėtusią teritoriją, pasakoja, kad prieš beveik dvidešimt metų čia matytas vaizdas buvo visiškai kitoks. Pirmosios iš Švedijos atkeliavusios telyčaitės glaudėsi mediniame tvarte, tad tik palaipsniui plečiantis bandai plėtėsi ir ūkio infrastruktūra. Nors pastarieji metai pienininkų neglostė, šiandieną N. A. Narausko ūkyje galvijais užpildytos visos septynios fermos, o planuose – tolesnė plėtra.

Superkamas pienas keliauja į kooperatyvą „Pienas LT“. Nors supirkimo kainos nemuša rekordų, jau atsispirta nuo prieš dvejus metus buvusio dugno. Tąkart, kad ūkis išliktų rentabilus, teko brokuoti mažiau produktyvias piendaves. Įprastai karvės iš rikiuotės išmetamos primilžiui nukritus iki 16 l per dieną, tačiau, laikantis dabartinėms supirkimo kainoms, ūkio vadovo Andriaus Gurklio skaičiavimu, netgi melžiant 10 l pieno iš vienos karvės jas auginti šiuo metu vis dar pelninga.

Ūkio vadžias į savo rankas nuo praėjusių metų vasario perėmęs jaunas vadovas, pradėjęs darbus, ūkio pasiekimais nebuvo patenkintas. Per dieną vidutiniškai buvo primelžiama 21 l pieno iš vienos karvės, o štai šiandien – net dešimčia litrų daugiau. „Įsigijome naują šaldytuvą ir planuojame pradėti trijų melžimų per dieną sistemą. Tikimės, kad tai primilžį padidins bent 3 l“, – gamybos apimčių stabdyti nežada A. Gurklys.

Labiausiai stebina tai, kad ūkio vadovas, į žemės ūkį pasukęs ne su ūkišku, o politologijos diplomu, puikiai tvarkosi su visomis jam tenkančiomis užduotimis. „Tai tik įrodo, kad kiekvienas ūkis turi labai daug potencialo, tiesiog reikia naudotis ekspertų parengta literatūra, konsultuotis su tam tikros srities specialistais“, – tikina jis, argumentuodamas, kad specifinių veterinarinių ar agronominių žinių spragas užpildo konsultuodamasis su kolegomis ir kvalifikuotais vadybininkais.

