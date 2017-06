Į Lietuvą įvežtos genetiškai modifikuotos gėlės

Birželis 2 d. 2017

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (VATŽŪM), gavusi informaciją iš Europos Komisijos apie kai kuriose Europos Sąjungos (ES) šalyse rastas genetiškai modifikuotas petunijas, patikrino abejones kėlusius augalus ir nustatė, kad į Lietuvą taip pat pateko genetiškai modifikuotų (GM) petunijų augalų. Jie į mūsų šalį pateko iš Lenkijos ir Olandijos.





EK kreipėsi į visas ES valstybes prašydama patikrinti oranžinės spalvos žiedais žydinčias galimai iš Vokietijos, Danijos ar Nyderlandų įvežtas petunijas. Genetiškai modifikuotų šių augalų taip pat jau yra rasta dvylikoje ES šalių – Suomijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje ir kt. Visose šalyse, kuriose rasta genetiškai modifikuotų augalų ar sėklų imamasi priemonių, jog genetiškai modifikuotų petunijų augalai bei sėklos būtų pašalinamos iš rinkos.





Pirmą kartą Lietuvoje rasta genetiškai modifikuotų petunijų

Abejonių keliantys augalai buvo ištirti laboratorijoje ir nustatyta, kad visi tyrimams pateikti petunijų mėginiai yra genetiškai modifikuoti, t.y. jų platinti ir auginti negalima.





Susiklosčiusiai situacijai įvertinti ir jos sprendimo būdui rasti Žemės ūkio ministerijoje birželio 1 d. buvo sušauktas skubus pasitarimas, kuriame dalyvavo žemės ūkio viceministras Saulius Savickis, ministerijos specialistai, VATŽŪM ir Aplinkos ministerijos specialistai. Vieningai nuspręsta, kad petunijų sėklų ir daigų pardavėjai turi pašalinti GM augalus iš rinkos ir juos sunaikinti (sėklos bus grąžinamos tiekėjams), o jų jau įsigijusiems žmonėms primygtinai rekomenduojama nerinkti sėklų ir nedauginti.





Tad atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, VATŽŪM įpareigoja ūkio subjektus sustabdyti genetiškai modifikuotų augalų tiekimą rinkai ir šiuos augalus sunaikinti, o sėklas grąžinti tiekėjams.





Genetiškai modifikuotos petunijos nekelia pavojaus

Pastaruoju metu Lietuvoje petunijos yra vienos populiariausių sezoninių augalų, kurių prekyba jau gerokai įsibėgėjusi. Todėl daugelis šių augalų mėgėjų jau gėrisi jų žiedais.





Olandijos genetiškai modifikuotų organizmų komisija atliko pirminę studiją, kurioje konstatavo, jog genetiškai modifikuotos petunijos nekelia pavojaus žmonių ar gyvūnų sveikatai bei aplinkai.





Akivaizdžiausiai pastebimas požymis, bylojantis, kad augalas gali būti genetiškai modifikuotas – oranžinės spalvos žiedai. Specialistai atkreipia dėmesį į šias genetiškai modifikuotas petunijų veisles: Pegasus Orange, Pegasus Orange Morn, Pegasus Table Orange, Potunia Plus Papaya, Go!Tunia Orange, Bonnie Orange, Sanguna Salmon, Sanguna Patio Salmon ir African Sunset.





VATŽŪM specialistai, atlikdami tikrinimus augintojų ūkiuose, turgavietėse bei gėlių prekybos vietose atidžiau vertins siūlomų įsigyti gėlių įvairovę bei tai, ar tarp jų nėra GM petunijų.





GMO nelegalų sąrašas

Tyrimais nustatyta, kad šių veislių petunijos yra genetiškai modifikuotos:

Pegasus Orange, Pegasus Orange Morn, Pegasus Table Orange, Bingo Orange, Bingo Orange Morn, Potunia Plus Papaya, Famous Electric Orange, Sanguna Salmon, Salmon Ray, GO!Tunia Orange, Bingo Coral Blast, Bonnie Orange, Capella Red, Cascadias Red Lips, Charms Flame 2-140, Crazytunia Citrus Twist, Crazytunia Kabloom, GS Hellorange, Happy Classic Orange Morn O-65, Happy Classic Yellow Orange Stripes O-82, Maui Sands, My Love Orange, Orange Star, Orange Yellow Center 749 (07336), Orange Yellow Zone 225, Potunia Plus Red, Art. 40302, Sentunia (2.0) Gshell Orange Nr. 11-45, Sentunia 2.0 Rose Coral 315, Stars Yellow Orange, Flamingo, African Sunset, Sanguna Patio Salmon, Bonnie Red ‘14, Viva Fire, Sanguna Sories Salmon, Viva Orange, Viva Orange Vein, Crazytunia Star Jubilee, Crazytunia Swiss Dancer, Pegasus Orange Star, Bingo Mandarin, Electrique Orange arba Electric Orange, Trilogy Deep Purple, Trilogy Mango, Trilogy Red, Trixi® mix La Bomba, Trixi® mix Coco bello.





Patvirtinimo laukiama dėl šių petunijų veislių:

Raspberry Blast, Mini Blast Rose, Lipstick, Cascadia’s Indian Summer, Festival Orange.

Šaltinis: ŽŪM

