Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo taisyklių naujovės

Kovas 22 d. 2017

Žemės ūkio ministerija, įsiklausiusi į ūkininkų siūlymus bei pastebėjimus, įveda žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo naujoves, kuriomis ne tik bus suvaržomi „sofos“ ūkininkai, bet ir palengvinamas reikalavimas šienauti pievas.

Viena iš pagrindinių patikslintų Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių naujovių yra ta, kad pareiškėjai, pateikdami paraišką, pasirašys, kad žino ir įsipareigoja deklaruoti tik tuos plotus, kuriuos patys dirba. Kitaip tariant, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) paprašius, pareiškėjas turės įrodyti, kad deklaruojamuose plotuose vykdo žemės ūkio veiklą. Tai bus galima įrodyti vienu iš šių konkrečių būdų:

jei einamaisiais metais nuo sausio 1 d. pareiškėjo, jo valdos partnerių ar susijusių subjektų vardu Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre yra registruotos žemės ūkio technikos (traktorių, savaeigių ir kitų žemės ūkio mašinų) arba

jei pareiškėjas, jo valdos partneriai, einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laiko ūkinių gyvūnų, registruotų Ūkinių gyvūnų registre, ne mažiau kaip 0,1 SG hektarui arba

žemės ūkio produkcijos pardavimo fakto (sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, pirkimo–pardavimo kvitas ar kt.) arba žemės ūkio paslaugų pirkimo ar suteikimo (paslaugų pirkimo / teikimo sutartis ar kt.) arba žemės ūkio technikos nuomos ūkio reikmėms (nuomos sutartis ar kt.) įrodymo dokumentais.



Dar viena svarbi naujovė – pakeistas reikalavimas nušienauti pievas. Vietoj anksčiau galiojusio reikalavimo nušienauti pievas bent 2 kartus per metus, įvedamas reikalavimas pievas nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos (įskaitytinai). Pareiškėjams, Ūkinių gyvūnų registre įregistravusiems bičių šeimas, pievas privalu nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos (įskaitytinai).

Taip pat taisyklėse yra nustatomi atvejai, kai fiziniai ir juridiniai asmenys yra laikomi susijusiais subjektais, būtent:

dviejų ar daugiau skirtingų juridinių asmenų direktoriumi ir (arba) akcininku, ir (arba) pajininku yra vienas ir tas pats fizinis arba juridinis asmuo, kuris taip pat yra ir pareiškėjas;

pareiškėjas (fizinis asmuo) yra juridinio asmens direktorius ir (arba) akcininkas, ir (arba) pajininkas.



Be to, taisyklės papildytos nuostata, pagal kurią pareiškėjai turės galimybę Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – PPIS) išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų modulyje nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki liepos 1 d. aprašyti užmirkusius netinkamus paramai plotus, kurie žemės dirbimo (sėjos, augalų vegetacijos ir derliaus nuėmimo) sezono metu yra sausi ir tinkami žemės ūkio veiklai vykdyti, tačiau dėl pavasario metu daromų orto-fotografinių nuotraukų šiuo metu yra užfiksuoti kaip paramai netinkami plotai.

Nuo šių metų pareiškėjams deklaruojant plotus PPIS bus naudojamas valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnis. Pareiškėjai, deklaruojantys valstybinę žemę, kaip ir iki šiol – turės pateikti jos valdymo ar naudojimo teisės pagrindimo dokumentus. Tačiau nuo šiol bus tiksliai žinoma, kur yra ši žemė. O tais atvejais, kai žemė jau, pvz. privatizuota, bet sluoksnyje vis dar vaizduojama kaip valstybinė – pareiškėjas pateiks jos, jau kaip privačios žemės, valdymo dokumentus.

Šaltinis: ŽŪM

