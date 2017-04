„KG Group“ investuoja Baltarusijoje

Kovas 11 d. 2017

Viena didžiausių Lietuvos Žemės ūkio produktų perdirbimu užsiimanti įmonių grupė „KG Group“ stiprina savo pozicijas Baltarusijos rinkoje – į šioje šalyje veikiančias įmones ketinama investuoti 10 mln. Eur. Šią savaitę pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Europos rekonstrukcijų ir plėtros banku (EBRD), kuris suteiks paskolą dviems įmonių grupės įmonėms, vykdančioms veiklą šioje šalyje.



Pasak įmonių grupės vadovo Tautvydo Barščio, pastaraisiais metais itin stiprinami ir plečiami „KG Group“ valdomi verslai kaimyninėse šalyse:



„Lietuvoje sukauptą gyvūnų auginimo, šėrimo, veterinarinės priežiūros, kombinuotųjų pašarų bei baltyminių mineralinių vitamininių papildų gamybos patirtį atnešame ir į kaimyninę Baltarusijos rinką. Pastebime, kad šis segmentas sparčiai vystosi šioje šalyje, - teigia T. Barštys, - Norint dirbti efektyviai šiame segmente, reikia naudotis efektyviomis gamybos bei auginimo technologijomis, o tam reikalingos ir papildomos investicijos."



„KG Group“ veiklą Baltarusijos rinkoje per grupės įmones vykdo beveik dešimtmetį. OOO „KLM“ veikla - prekyba pašarinėmis žaliavomis, veterinariniais preparatais, augalų apsaugos priemonėmis ir sėklomis. Grupės įmonės IOOO „Belfidagro“ gamybiniai pajėgumai siekia apie 18 000 tonų baltyminių ir vitamininių mineralinių papildų per metus. Abiejų įmonių apyvarta siekia 50 mln. Eur per metus. Įmonėse dirba 100 darbuotojų, šios įmonės yra lyderių trejetuke Baltarusijos baltyminių ir vitamininių mineralinių papildų bei veterinarijos segmente.



Šiandien pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Europos rekonstrukcijų ir plėtros banku (EBRD), kuri suteiks paskolą dviem įmonių grupės įmonėms, vykdančioms veiklą šioje šalyje. Pasak banko atstovų, ši investicija padės skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą, padėsiantį įdiegti aukščiausius pramonės bei technologinius standartus Baltarusijos rinkoje.



Pasak Alex Pivovarsky, EBRD vadovo Baltarusijoje, labai svarbu finansuoti tokius tarpvalstybinio bendradarbiavimo sandorius:



„Įmonių grupė „KG Group“ atneša į Baltarusijos rinką geriausias žinias bei patirtis, padėsiančias vietinės ekonomikos konkurencingumui bei atsparumui išoriniams veiksniams,“ – teigia A. Pivovarsky.



Banko suteikiama paskola bus naudojama finansuoti apyvartinį kapitalą, įskaitant ir vykdomą gamybą bei prekybą. Įmonės Baltarusijoje užsiima baltyminių ir vitamininių mineralinių papildų, gamyba. Taip pat veterinarinių preparatų, augalų apsaugos priemonių bei sėklų prekyba.



Nuo savo veiklos Baltarusijoje pradžios 1992 m. EBRD investavo beveik 1,8 mlrd. Eur į 70 įvairių šalies sektorių projektų.



„KG Group“ verslo filosofija kurti visą žemės ūkio produktų gamybos grandinę, kuri leistų kontroliuoti kokybę, pradedant sėja ir baigiant produktu. Tikslas – pasiekti tai, kad visi žemės ūkio produktų gamybos etapai vyktų grupės įmonėse. Šiuo metu „KG Group“ vykdo veiklą 11 skirtingų sferų, įmonių grupei priklauso 20 įmonių Lietuvoje ir kitose šalyse. Per pastaruosius metus „KG Group“ įtvirtino pozicijas Baltijos šalyse – 2014 m. įsteigta dukterinė kampanija Latvijoje, o praėjusių metų rugpjūtį – Estijoje. Įmonių grupės metinė apyvarta siekia 450 mln. Eur.







