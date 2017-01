Informacija apie vidutines natūralaus pieno supirkimo kainas 2016 m. gruodžio mėnesį

Sausis 12 d. 2017

2016 m. gruodžio mėnesį vidutinė natūralaus (4,38 proc. riebumo ir 3,41 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 299,0 Eur už t. Per gruodžio mėnesį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina padidėjo 3,5 proc. (2016 m. lapkritį ji buvo 288,8 Eur už t). Palyginti su 2015 metų gruodžio mėn., 2016 m. gruodį natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 35,1 proc. didesnė (2015 m. gruodį ji buvo 221,4 Eur už t).

Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2016 m. gruodžio mėnesį, palyginti su lapkričiu, padidėjo 5,9 proc. ir buvo 232,9 Eur už t.

2016 m. vidutinė metinė natūralaus pieno kaina buvo 212,6 Eur/t, 1 proc. mažesnė, palyginti su 2015 m. vidutine kaina (2015 m. buvo 214,8 Eur/t).

Per 2016 m. gruodžio mėn. buvo supirkta 104,05 tūkst. t pieno, 4,2 proc. mažiau, palyginti su 2015 m. gruodžiu. Per 2016 m. Lietuvoje pieno supirkimas sumažėjo 1,8 proc., iš viso buvo supirkta 1411,8 tūkst. tonų pieno.

Informacija apie 2016 m. gruodžio mėnesio vidutinę natūralaus pieno supirkimo kainą

Eil. Nr. Įmonės pavadinimas Vidutinė įmonės mokėta kaina už natūralų pieną (Eur už t) Supirkto pieno pieno, už kurį sumokant nebuvo taikytos nuoskaitos pieno, už kurį sumokant buvo taikyta bent viena nuoskaita vidutinė riebumas proc. baltymin-gumas proc. 1 AB „Pieno žvaigždės“ 313,0 170,0 309,9 4,44 3,47 2 UAB „Marijampolės pieno konservai“ 310,5 232,8 309,3 4,35 3,43 3 AB „Rokiškio sūris“ 300,2 180,6 297,8 4,34 3,44 4 AB „Žemaitijos pienas“ 325,3 223,3 322,0 4,33 3,41 5 ŽŪB „Šaltekšnis“ 260,4 - 260,4 4,67 3,50 6 AB „Vilkyškių pieninė“ 312,7 177,1 305,6 4,33 3,37 7 Bariūnų ŽŪB Joniškio r. 306,8 - 306,8 4,47 3,56 8 Pienininkystės koop. „Žalmargė“ 214,1 144,4 208,0 4,52 3,30 9 L. Kaminskienės psp 214,5 175,4 214,1 4,15 3,25 10 UAB „Krokialaukio pieninė“ 213,9 - 213,9 4,02 3,06 11 ŽŪK „Rešketėnai“ 260,0 247,6 260,0 4,45 3,35 12 ŽŪK „Melbras“ 249,7 295,3 251,5 4,59 3,33 13 ŽŪK „Senoji kryžkelė“ 267,1 179,5 266,7 4,55 3,32 14 J.Vaitkevičienės ĮI Alytus 266,2 240,5 265,9 4,44 3,28 15 Raudėnų pienininkų koop. „Roinga“ 110,7 94,8 108,9 4,09 3,16 16 ŽŪB „Pienė“ Kretingos r. 234,8 195,0 234,3 4,40 3,24 17 ŽŪKB „Pieno gėlė“, Plungės r. 283,0 240,5 281,2 4,49 3,39 18 UAB „Pieno upės“ 241,5 188,1 241,0 4,45 3,31 19 Griškabūdžio ŽŪB, Šakių r. 181,8 173,2 181,2 4,57 3,38 20 ŽŪK „Pieno šaltinis“ 187,9 130,5 186,7 4,28 3,20 21 ŽŪKB „Pamario pienas“ 239,3 164,1 237,9 4,43 3,36 22 KB „Zanavykų krašto pienas“ 258,5 183,7 257,6 4,42 3,35 23 UAB „HOCHDORF Baltic Milk" 376,6 280,0 376,3 4,47 3,62 24 ŽŪK „Paežerių pienas“ 236,7 - 236,7 4,52 3,41 25 ŽŪK „Dobilo lapas“ 321,4 - 321,4 4,31 3,31 26 Koop. „Pieno puta“ 244,3 273,4 245,4 4,59 3,37 27 KB „Žalioji lanka“ 219,5 171,1 215,9 4,67 3,29 28 ŽŪK „Ėriškių pienas“ 204,9 184,7 201,6 4,68 3,29 29 KB „Dzūkijos pienas“ 238,3 164,9 235,0 4,48 3,32 30 KB „Ūkininkų pienas“ 200,1 151,0 197,1 4,21 3,29 31 KB „Lietuviškas pienelis“ 230,9 167,5 227,6 4,30 3,24 32 UAB „Lukšių pieninė“ 268,3 277,8 268,4 4,52 3,39 33 ŽŪK „Džiaugsmelis“ 250,1 175,0 246,5 4,24 3,18 34 UAB „Šalva“ 250,4 214,4 249,5 4,43 3,40 35 ŽŪK „Šiaurės pienas“ 148,4 115,0 148,2 4,36 3,31 36 Koop. „Eko Žemaitija“ 323,1 - 323,1 4,55 3,38 37 ŽŪK „Suvalkijos pienas“ 250,0 171,6 249,5 4,29 3,23 38 KB „Panemunys“ 217,6 235,4 217,8 4,63 3,38 39 KB „Raudonė“ 212,0 - 212,0 4,45 3,23 40 ŽŪK „Krosnos pienas“ 224,8 22,2 224,7 4,26 3,16 41 Koop. „EKO tikslas“ 322,4 245,5 317,5 4,47 3,42 42 KB „Raseinių pienas“ 215,8 166,7 215,2 4,34 3,21 43 KB „Agrobanga“ 249,3 - 249,3 4,50 3,40 44 Koop. „Pienininkai“ 261,4 199,2 260,9 4,35 3,24 45 ŽŪK „Pienas LT“ 331,1 284,9 330,5 4,34 3,48 46 UAB „Pakražantė“ 209,7 165,9 209,1 4,35 3,24 47 R. Jakučionio IĮ 249,4 197,9 248,4 4,61 3,30 48 ŽŪK „Sodžiai“ 275,0 168,7 268,2 4,52 3,36 49 ŽŪK „Sintautų pienas“ 235,2 171,3 234,4 4,39 3,25 50 ŽŪK „Normas“ 249,7 203,7 249,2 4,41 3,35 51 UAB „Muštuvis“ 254,5 219,9 254,0 4,74 3,44 52 UAB „Milkė“ 230,4 158,6 228,8 4,37 3,24 53 A. Augėno IĮ 213,6 - 213,6 4,98 3,70 54 UAB „Rimdalė“ 258,0 182,6 257,3 4,38 3,34 55 UAB „Sakela“ 218,0 209,4 215,9 3,58 2,67 56 UAB „Ineuda“ 236,5 158,2 231,8 4,39 3,30 57 UAB „Pienlita“ 240,9 152,5 239,9 4,30 3,12 58 UAB „Salgina“ 294,4 216,4 294,3 4,41 3,30 59 MB "Dobiliukas" 256,5 - 256,5 4,56 3,50 Vidurkis 301,4 206,1 299,0 4,38 3,41

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį (daugiau kaip 1,3 t per dieną), stambiausios Lietuvos pieno perdirbimo įmonės (AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“, AB „Vilkyškių pieninė“, UAB „Marijampolės pieno konservai“) 2016 m. gruodžio mėnesį už natūralų pieną (4,29 proc. riebumo ir 3,53 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 370 Eur už t. Per mėnesį ši kaina padidėjo 0,8 proc.

2016 m. gruodžio mėnesį už natūralų pieną pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, mokėta 37,4 proc. daugiau negu prieš metus.

Pažymėtina, kad supirkto pieno dalis iš gamintojų, tiekiančių daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, sudarė vidutiniškai 50 proc. viso šių įmonių supirkto pieno kiekio.

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį,

mokėta pieno supirkimo kaina 2016 m. gruodžio mėn.

Eil. Nr. Įmonės pavadinimas Natūralaus pieno kaina Eur už t Supirkto pieno Supirkto pieno dalis iš stambių pieno gamintojų proc. riebumas proc. baltymin-gumas proc. 1 AB „Pieno žvaigždės“ 373 4,40 3,56 51% 2 AB „Rokiškio sūris“ 372 4,30 3,59 52% 3 AB „Žemaitijos pienas“ 364 4,21 3,47 47% 4 AB „Vilkyškių pieninė“ 376 4,35 3,52 50% 5 UAB „Marijampolės pieno konservai“ 370 4,27 3,54 52% Vidurkis 370 4,29 3,53 50%

Pastaba: lentelėse vidutinės pieno supirkimo kainos pateikiamos be PVM

Šaltinis: ŽŪM

