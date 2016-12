Europos Taryboje svarstomi visoms šalims aktualūs klausimai

Lapkritis 15 d. 2016

Lietuvos delegacija, vadovaujama žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės, Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje, Briuselyje vykstančiame lapkričio 14-15 dienomis, išsakys ir savo poziciją mūsų šaliai aktualiais klausimais.

Pirmąją dieną Taryba turėtų susitarti dėl 2017 m. ir 2018 m. tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybių. Ministrai surengs pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis dėl Komisijos pasiūlymo dėl Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo daugiamečio plano.

Antrąją dieną Komisija pristatys tyrimą dėl prekybos susitarimų bendro poveikio ES žemės ūkio sektoriui ir galutinę Žemės ūkio rinkų darbo grupės ataskaitą. „Geresnis maisto tiekimo grandinės funkcionavimas, o ypač silpniausios jos grandies – ūkininkų derybinių galių stiprinimas yra ypatingos svarbos klausimas Lietuvai, kurioje daug smulkių ūkių ir vis dar nepakankamai gerai išvystyta kooperacija. Pavienių valstybių narių pastangos sureglamentuoti santykius maisto tiekimo grandinėje nacionaliniu mastu neduoda norimo efekto, todėl visos šalys labai laukia EK žemės ūkio rinkų darbo grupės pranešimo ir tikisi konkrečių pasiūlymų, kaip spręsti jau įsisenėjusias maisto tiekimo grandinės problemas“, – sako ministrė. V. Baltraitienė.

Be to, ministrai surengs politinius debatus dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų žemės ūkio srityje, per dalykinius pietus svarstys bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 m. klausimus. Taryboje žemės ūkio ministrai taip pat bus informuoti apie gyvūnų gerovės, atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, endokrininę sistemą ardančių medžiagų ir ekologinės gamybos bei kitus klausimus.

Šaltinis: ŽŪM

